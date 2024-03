Che incubo, Berserk 376 non vuole proprio uscire! Appuntamento ad aprile 2024?

Non c'è pace per i lettori di Berserk. Proprio quando l'uscita di un nuovo capitolo dell'opera sembrava imminente, come un fulmine a ciel sereno è arrivata una cattiva notizia ulteriore. L'opera sembra essere stata colpita come da una maledizione lanciata da qualche demone della serie.

Il trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sembrava averci avvicinato all'uscita di Berserk 376. Ebbene, pare proprio che non sarà così. Studio GAGA e Koji Mori non pubblicheranno nuove pagine dell'opera almeno fino a inizio aprile 2024.

A confermare la situazione attuale è il nuovo numero di Weekly Young Animal, la rivista quindicinale di Hakusensha su cui l'opera viene serializzata. Sul numero 7 in uscita il 22 marzo 2024 non ci sarà Berserk 376.

Per l'uscita del nuovo capitolo dell'avventura dark fantasy di Gatsu e della sua squadra sembrava tutto fatto. GAGA aveva confermato il completamento del capitolo, per cui la pubblicazione sembrava a un passo. Probabilmente, la squadra che ha ereditato il manga del compianto Kentaro Miura ha bisogno ancora di qualche giorno per la revisione del capitolo.

Young Animal è una rivista a cadenza bisettimanale, per cui la prossima finestra d'uscita utile per Berserk 376 è quella di inizio aprile 2024. Scopriremo alla fine del mese di marzo se l'opera salterà anche il prossimo appuntamento – come ormai tristemente ci siamo abituati a fare – oppure se finalmente potremo leggere il proseguimento dell'avventura. Vi ricordiamo, comunque, che non ci sono solo cattive notizie per gli amanti di questa serie. Gatsu guida la carica nel poster di Berserk: The Black Swordsman, l'anime fanmade che promette di fare giustizia alla serie.