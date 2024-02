Incubo Fantasma è la nuova espansione di Yu-Gi-Oh!: Yubel torna in edicola

Vi abbiamo già anticipato il ritorno di Yubel nel cardgame di Yu-Gi-Oh! a inizio febbraio, con il nostro mini-approfondimento dedicato al set Incubo Fantasma. Ora, finalmente, Incubo Fantasma è arrivato nei negozi specializzati di tutta Italia: ecco le novità dell'ultima espansione di Yu-Gi-Oh!.

Nella versione occidentale, Incubo Fantasma contiene ben 101 carte, di cui 50 Comuni, 26 Super rare, 14 Ultra Rare, 10 Rare Segrete e una carta disponibile solo in rarità Segreta del Quarto di Secolo. Inoltre, 24 carte saranno rilasciate anche nel trattamento alternativo Rara Segreta del Quarto di Secolo. Il set è la versione occidentale dell'espansione Phantom Nightmare dell'OCG giapponese.

Il debutto italiano di Incubo Fantasma è avvenuto l'8 febbraio: il set è acquistabile nei classici booster box da 24 pacchetti l'uno o in bustine singole. Ciascuna bustina comprende 9 carte in totale, di cui 8 Comuni e una carta foil: quest'ultima può essere una Super Rara, una Ultra Rara, una Rara Segreta o, per i più fortunati, una Rara Segreta del Quarto di Secolo.

Tra i nuovi archetipi introdotti da Incubo Fantasma abbiamo "Incenerita", "Motociclisti Goblin" e "Voce Muta". Quest'ultimo, per esempio, è un tema focalizzato sull'evocazione tramite rituale del mostro "Teschio Guardiano, Protettore della Voce Muta" e sull'utilizzo del suo effetto per sconfiggere l'avversario. "Motociclisti Goblin", invece, è incentrato sull'evocazione a catena di mostri XYZ, al fine di riempire il campo di potenti creature con cui ridurre a zero i Life Points del nemico.

Tra gli altri temi che hanno ricevuto supporto nel set abbiamo poi "Horus", "Arcidemone", Ghoti", "Guardiano del Cancello", "Raidraptor", "Diabellstar" e numerosi altri. Il set, però, ruota chiaramente attorno all'archetipo di Yubel, che viene ripreso dall'epoca di Yu-Gi-Oh! GX e che viene espresso dalla cover card dell'espansione, "Yubel - L'Amorevole Difensore per Sempre": quest'ultima è un mostro fusione che non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti delle carte e che può infliggere all'avversario danni a ripetizione mediante il suo potente effetto.