Indetta una ricca mostra dedicata a Her Blue Sky, Anohana e The Anthem of the Heart

Al contrario di quel che accade in Italia, l'enorme industria di anime e manga è un vero e proprio pezzo di cultura nell'immaginario nipponica, una realtà che ha saputo conquistare milioni di lettori e spettatori in ogni angolo del globo, con risultati spesso incredibili in termini puramente monetari.

In un mondo che ha noi pare così distante, non di rado capita di vedere iniziative e idee pensate per omaggiare tali opere, tra eventi, festività e molto altro ancora, una lunga serie d'opportunità pensate appositamente per valorizzare questa ricca industria. Ebbene, è stata ufficialmente annunciata una nuova mostra pensata per presentare al pubblico alcune opere di successo che hanno saputo guadagnarsi la stima di pubblico e critica specializzata.

Andando più nello specifico, la mostra si terrà nei Shibuya Tower Records dal 18 ottobre al 10 novembre. Non solo la mostra permetterà di visionare vari lavori legati a Her Blue Sky - pellicola che ha saputo conquistare vari esponenti legati al mondo dell'animazione, ma il tutto verrà anche sfruttato per omaggioare Anahana: The Flower We Saw That Day e The Anthem of the Heart, con tanto di una statua a grandezza naturale raffigurante Menma.

Durante la mostra, i negozi della Tower Records in Giappone (esclusa la filiale di Morinomiya Q's Mall) terranno varie collaborazioni con Her Blue Sky. Ogni negozio esporrà un poster collaborativo fino al 9 novembre. Dal 10 ottobre al 23 ottobre, il doppiatore di Aoi, Shion Wakayama, presenterà ogni giorno la cerimonia d'apertura dell'evento. È stata inoltre organizzata una campagna su Twitter per distribuire poster firmati da Wakayama.