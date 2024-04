Indimenticabili! I 4 scontri migliori visti nelle serie di Naruto e Boruto

Da quando Boruto: Two Blue Vortex ha infranto ogni record su MangaPlus, il sequel di Naruto è in continua ascesa. Entrambe le opere ci hanno regalato scontri memorabili e ricchi di pathos. Quali sono stati, fino ad ora, i combattimenti migliori del franchise di Naruto e Boruto? Occhio, seguono spoiler!

4 - Kawaki vs Boruto posseduto da Momoshiki

La sensazionale resa dei conti tra Kawaki e "Boruto" è sicuramente l'apice della serie dedicata al figlio del Settimo Hokage. Controllato da Momoshiki, Boruto diventa una minaccia per il villaggio e soprattutto per Naruto, così Kawaki si scaglia contro il fratellastro utilizzando i poteri di Isshiki Otsutsuki.

Boruto, con la sua enorme forza di volontà, risveglia la propria coscienza per qualche secondo e si lascia colpire mortalmente da Kawaki per proteggere il destino dei suoi cari. Un momento lirico, triste e, allo stesso tempo, quasi catartico.

3 - Sasuke vs Itachi

Il leggendario combattimento tra i fratelli Uchiha è uno dei confronti più memorabili nell'intero franchise. L'atmosfera tetra che circonda i due personaggi fa da cornice ad un duello al cardiopalma che si conclude con il malinconico gesto di Itachi che sfiora con le dita la fronte del fratellino come faceva un tempo, seminando indizi sul significato delle sue azioni passate.

2 - Naruto vs Pain

La desolazione di Konoha, il grido disperato di Sakura e l'intervento del protagonista. Tutto funziona a dovere nel duello finale tra Naruto e Pain che è storia dei manga e dell'animazione giapponese. Naruto in modalità Eremitica è ancora il preferito dei fan e l'iconico "Talk no Jutsu" trova sfogo in uno dei dialoghi più significativi dell'opera, quello tra Naruto e Nagato sul significato della guerra e sulle modalità con cui rivoluzionare il sistema.

1 - Naruto vs Sasuke

La lotta nella Valle della Fine tra Naruto e Sasuke è, ancora oggi, il simbolo dell'intera opera di Kishimoto. Violento, ferale e profondamente drammatico, questo combattimento è anche un confronto tra ideologie opposte che cercano di farsi valere. La sua conclusione poi pone le basi per la seconda fondamentale parte della storia, oltre a rappresentare la ciliegina sulla torta di una delle saghe migliori di Naruto.

