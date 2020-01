Un'indiscrezione potrebbe aver rivelato l'attore di Zoro nel Live Action di ONE PIECE?

Il prossimo arrivo del Live-Action di ONE PIECE su Netflix ha alimentato le aspettative dei fan, che hanno immediatamente iniziato le ricerche per individuare eventuali indizi in merito agli attori che interpreteranno gli iconici eroi della ciurma di Cappello di Paglia. E a quanto pare, sembra che un attore sia stato già individuato.

Supervisionato da Eiichiro Oda in persona, l'adattamento hollywoodiano pare essere in buone mani, seppur alcuni appassionati non hanno potuto evitare di manifestare le proprie perplessità in merito al progetto, soprattutto a causa dei precedenti fin troppo poco fortunati. Ad ogni modo, la serie è in lavorazione da oltre due anni, e le carte in tavola per poter realizzare una trasposizione degna della caratura di ONE PIECE sono già scoperte.

Nel frattempo, alcune indiscrezioni hanno scovato il possibile attore di Roronoa Zoro, il mitico spadaccino della ciurma di Rufy. Secondo alcune ipotesi, dunque, a interpretare la parte del braccio destro dell'iconico protagonista sarà proprio Lewis Tan, un esperto di arti marziali noto per Zhou Cheng in Iron Fist e Shatterstar in Deadpool 2. In una precedente occasione, infatti, l'attore ha risposto a un post pubblicato da Netflix in merito a ONE PIECE presentandosi come "Zoro". Sul profilo instagram di Tan, inoltre, appena una settimana fa ha pubblicato una clip che lo vede protagonista con una spada, che sia magari un indizio?

E voi, invece, cosa ne pensate di Lewis tan nei panni di Zoro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.