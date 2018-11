Indiscrezioni confermano che Hunter x Hunter sta per tornare in pausa

A quanto apprendiamo dalle indiscrezioni che arrivano dal Giappone, il manga di Hunter x Hunter sta per entrare nuovamente in pausa. Sembra che la serie saluterà momentaneamente i fan con il numero 52 dello Weekly Shonen Jump.

Gli appassionati della serie di Hunter x Hunter, creata da Yoshihiro Togashi, stanno per ricevere una gran brutta notizia, almeno a quanto sembra dalle indiscrezioni che arrivano dalle fonti giapponesi. Il manga dovrebbe infatti entrare in pausa con il numero 52 della rivista di Shūeisha Weekly Shonen Jump. E se la notizia potrebbe non sorprendere molti dei fan, ormai abituati alle continue pause della serie, non possiamo di certo dubitare del fatto che ne avrebbero fatto sicuramente a meno.

La notizia arriva da delle indiscrezioni apparse sui social (come potete constatare voi stessi nelle immagini che riportiamo in calce alla notizia), che farebbero riferimento a delle scan del prossimo numero della rivista, in cui viene annunciata l'imminente pausa della serie. Togashi purtroppo, a causa delle sue pessime condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l'atroce dolore alla schiena che gli impedisce di lavorare, ha dovuto spesso mandare in pausa la sua opera, con delle inevitabili ripercussioni sulla fruizione dei fan.

Al momento Hunter x Hunter viene pubblicato da otto numeri consecutivi, ma all'inizio dell'anno i fan ricorderanno che l'opera era in stallo, e ci è rimasta per un periodo di tempo ancora più lungo (20 numeri, per la precisione). Il timore che serpeggia nella community è relativo alla possibilità che ci si imbarchi in una pausa paragonabile a quella del 2014, quando Togashi fu costretto ad interrompere la serie per oltre 80 numeri, tornando solo nel 2016 successivo. Effettivamente, la più lunga catena di capitoli consecutivi pubblicati dall'inizio della serializzazione arriva appena a 30, non molto per un'opera come questa.

Pare quindi che dovremo attendere per vedere concluso il viaggio verso il Continente Oscuro, così come la guerra per la successione a cui stiamo assistendo. Quanto credete che durerà questa nuova pausa se dovesse effettivamente arrivare? Fatecelo sapere nei commenti.