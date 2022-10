Quanto vale l'industria degli anime nel 2021? L'estero supera il Giappone

L'Animazione Giapponese è un'industria particolarmente grande ed importante, non solo nel Sol Levante ma anche al di fuori del Paese visto che l'estero si è rivelato ancora una volta grande fonte di introiti. Ma a quanto ammonta il mercato degli anime nel 2021?

Nel 2020, secondo quanto riportato dall'Aja, l'industria dell'animazione giapponese aveva subito un calo a causa del Covid-19. Tuttavia, lo scorso anno si è rivelato particolarmente fruttuoso per il settore che ha giovato al mercato con 18,4 miliardi di dollari, una cifra talmente grande e suddivisa su due fronti, quello giapponese che ha contribuito per 8,8 miliardi e quello estero con un valore di 9,6 miliardi.

Certo, i dati da fuori del Sol Levante sono nettamente superiori, ma è bene ricordare che questo considera tutti quei Paesi ad eccezione del Giappone. Un altro elemento da tenere bene a mente è che con termine 'industria', inoltre, l'Anime Industry Report si affianca alla linea di Variety e comprende, oltre ai contenuti video, tv e streaming, anche i beni e tutti gli altri progetti paralleli. In ultimo, infine, è bene sottolineare che la Cina potrà avere un grosso peso per il futuro dell'industria visto che nel Paese del Dragone circolano grossi finanziamenti per il settore.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.