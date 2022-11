L'industria degli anime continua a crescere: i nuovi dati dell'AJA

Gli anime continuano a crescere, e i report lo confermano da anni. L'industria degli anime nel 2020 aveva raggiunto ottimi valori, ma nuove informazioni giungono grazie ai report da poco pubblicati in Giappone.

L'associazione degli animatori giapponesi (AJA) ha pubblicato il report sull'industria degli anime riferita a ciò che è successo nell'anno 2021, rendendola pubblica venerdì 11 novembre e confermando che l'industria dell'animazione nipponica è in netta crescita. Tenendo in considerazione tutto l'indotto degli anime, che comprendono quindi anche merchandising, musica e altri elementi correlati, c'è stata una crescita del 13,3% per l'industria degli anime rispetto all'anno precedente. Questo è il numero più alto mai ottenuto da quando l'AJA ha iniziato a redigere i suoi report. Ciò ha portato un valore del mercato di ben 2.740 miliardi di yen, ovvero circa 19 miliardi di euro. Il precedente record era del 2019, che ammontava invece a 2.514 miliardi di yen.

Questo risultato è stato ottenuto grazie al comportamento positivo sia nel mercato giapponese che in quello estero, tuttavia quest'ultimo è tornato a rendere leggermente meno del mercato casalingo. Grosso del merito va anche al mercato dello streaming, con 154,3 miliardi incassati (corrispondendo a una crescita del 65,9% rispetto al 2020) e grazie al merchandising, del 14% superiore e che ha raggiunto quindi i 663 miliardi di yen.

