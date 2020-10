Anime: l'industria giapponese rallentata dal Covid-19, tutti i dati ufficiali

La pandemia da Covid-19 ha gravemente danneggiato l'economia mondiale e anche l'industria degli anime ne sta risentendo gravemente. In seguito a diverse cancellazioni e ritardi, per la prima volta da undici anni, la crescita del settore è in calo.

Stando a un report finanziario pubblicato dalla società Teikoku Databank, l'industria degli anime si trova attualmente in una fase di stallo. Le entrate totali del 2019-2020, raccolte da più di 270 studi diversi, ammontano a un cifra pari a 2,3 miliardi di dollari; un numero impressionante, ma che se confrontato rispetto ai guadagni registrati tra il 2018 e il 2019 fa segnare un misero 0,5% in più. Questo dato segna la crescita più bassa da oltre dieci anni.

Per quanto riguarda gli spettacoli prodotti, invece, il dato è inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, nonostante per il quinto anno consecutivo si siano sfornati oltre 300 nuovi titoli. La stagione 2019-2020 è la seconda di fila in cui vediamo un calo nel numero delle produzioni. Quest'anno sono stati inaugurati 332 spettacoli, contro i 340 del 2018 e i 356 del 2017.

Nel rapporto diffuso da Teikoku Databank possiamo anche notare che ben due società sono state costrette a dichiarare bancarotta. Tuttavia, questo dato è incoraggiante, dato che nel 2018 ben 12 società erano fallite.

Nonostante il 2019-2020 sia stato un vero e proprio "annus horribilis", il report finanziario non è assolutamente negativo e, anzi, suggerisce una lenta ripresa. Già da questa stagione autunnale possiamo vedere nuove promettenti serie animate che stanno catturando l'attenzione e il cuore del pubblico. Inoltre, ci aspettano numerosi nuovi annunci e sorprese, come ad esempio Wonder Egg Priority, il nuovo anime dallo studio di Darling in the Franxx. Ma per il prossimo futuro ci sono anche strane richieste, come quella fatta dal creatore dell'anime Wandering Witch.