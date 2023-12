'L'industria degli anime è maschilista': uno studio lancia l'accusa

L'industria animata giapponese è in forte crescita. Oramai le serie anime non sono più seguite solamente da una ristretta nicchia di appassionati. Grazie anche alla diffusione su piattaforme streaming come Netflix o Prime Video, gli anime si rivolgono a ogni fetta di pubblico. Il settore nasconde però ancora diverse insidie.

L'industria animata nipponica è purtroppo famosa per le numerose polemiche che circondano la situazione lavorativa interna agli studi. Gli studi d'animazione offrono condizioni lavorative definite pessime dagli stessi animatori e salari che pare non rispettino la quantità e la qualità del lavoro svolto.

Un recente studio ha analizzato un altro grave problema che pervade il settore. Il portale AnimeHunch ha raccolto dei dati sorprendenti. L'industria animata giapponese sarebbe maschilista, secondo questo report.

Dai dati emersi dall'indagine, che ha coinvolto produzioni cinematografiche anime quali ONE PIECE: Film RED, Dragon Ball Super: Super Hero e Jujutsu Kaisen 0, risulta che solamente il 46% dei membri degli staff erano donne (2697 donne, sul totale di 5917 animatori). Nello specifico, il 50% dei ruoli di assistente è ricoperto da donne. Le donne coinvolte in ruoli importanti si riduce al 31%, mentre si scende fino al 18% quando di parla di ruoli nell'ambito della produzione. Il professor Akiko Sugawa-Shimada dell'Università nazionale di Yokohama ha inoltre riportato che l'industria animata fa largo affidamento su assunzioni di tipo temporaneo.

La disparità di genere è purtroppo un fenomeno che non riguarda esclusivamente l'industria animata giapponese. Con il 2024 ormai alle porte, l'augurio è che il genere femminile possa rivestire ruoli sempre più importanti, sia nel settore dell'animazione che in qualsiasi altro ambito.