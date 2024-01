L'industria anime non è più redditizia: il governo giapponese sollecita una riforma

Nelle ultime settimane si è sentito molto parlare delle difficili condizioni di lavoro a cui gli animatori nell'industria degli anime sono sottoposti, con orari estremi e salari inadeguati. Questi ultimi non riguardano solo lo Studio MAPPA, di cui si è tanto chiacchierato dopo Jujutsu Kaisen 2, ma anche altre aziende dello stesso settore.

L'ultimo rapporto del Japan Research Institute, che si occupa di ricerche di mercato a livello nazionale, ha rilevato dei problemi notevoli nel settore degli anime. A quanto pare, la richiesta di nuovi titoli è sempre più alta, soprattutto all'estero, ma non ci sono le risorse necessarie per soddisfare la crescente domanda internazionale.

Il mercato internazionale degli anime è cresciuto considerevolmente negli ultimi 10 anni, superando di sei volte quello nazionale. L'aumento delle risorse destinate all'animazione è dunque essenziale, specialmente considerando che una buona animazione è cruciale per il successo di un anime.

Un problema critico riguarda proprio il basso stipendio dei lavoratori dell'industria degli anime. All'estero, il problema che è emerso con le proteste degli animatori avvenute sui social riguardo le pessime condizioni di lavoro di MAPPA. Un quarto degli artisti emergenti lascia il settore entro i primi 4 anni e fino al 68% lo fa entro gli 8 anni, a causa della pessima retribuzione.

Il rapporto incita il settore ad un aumento degli stipendi e alla formazione di maggiori sindacati per regolamentare le condizioni di lavoro. Gli studi ricevono solo il 6% delle vendite internazionali degli anime su cui lavorano. Per garantire il sostegno finanziario necessario, è necessaria una riforma per aumentare questa percentuale. Vi lasciamo indicandovi quali sono gli studi d'animazione con le peggiori condizioni di lavoro.