L'infanzia di Ash si mostra nella premiere della nuova serie dedicata ai Pokémon

Nel corso di queste ultime settimane, abbiamo parlato spesso della nuova e interessante serie Pokémon che ha saputo attirare fin da subito l'attenzione del pubblico grazie a vari trailer e clip promozionali che hanno infatti messo più volte in mostra la nascita di Pikachu, un evento che i fan non si sarebbero mai lasciati scappare.

Ebbene, il grande momento è finalmente arrivato e il pubblico ha infine potuto visionare il primo episodio della nuova serie Pokémon direttamente su Youtube, puntata che ha saputo conquistare gli spettatori per il suo aver voluto mettere in scena anche l'infanzia di Ash in alcune scene che sono velocemente circolate in tutto il web. Nonostante l'opera s'incentrerà infatti su una nuova avventura che Ash e Pikachu dovranno affrontare, per la prima puntata della nuova serie si è deciso d'offrire anche qualche sguardo verso il passato.

In particolare, quanto mostrato ha messo in risalto un giovane Ash Ketchum diversi anni prima che diventasse un vero allenatore, un bambino come tanti eccitato all'idea di vivere in un mondo popolato da questa strane creature e che vuole sognare in grande. In particolare, a fondo news potete visionare la scena in cui il nostro Ash supplica la madre per poter partecipare alla gita di Oak (Oakido), il quale andrà nella foresta insieme a un gruppo di bambini per mostrare loro le incredibili meraviglie che i Pokémon possono mettere in mostra.

L'entusiasmo di Ash quando la madre acconsente va però scontrandosi con la sua pigrizia, che lo porta a non svegliarsi e a perdere l'emozionante avventura che il Professor Oak aveva preparato. Come se ciò non fosse già abbastanza, nella loro scampagnata tra i boschi Oak e Gou sono addirittura riusciti a vedere il leggendario e mistico Mew. Nel mentre, però, un giovane Pichu sta lasciando il nido poiché troppo grande per gli spazi della casa in cui vive la sua famiglia adottiva, un addio che però lo porterà a vivere un incredibile viaggio proprio in compagnia di Ash. Inoltre, secondo quanto emerso da alcune voci di corridoio, la seconda puntata della serie Pokémon 2019 potrebbe vedere un altro leggendario come protagonista.