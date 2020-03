Si è infine concluso l'ultimo arco narrativo di Otoko Zaka, dal creatore di Saint-Seiya

Quella di Otoko Zaka, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Masami Kurumada, è un'epopea dalla storia quantomeno controversa. Dopo un'iniziale serializzazione avviata nel lontano 1984, l'opera è stata infatti messa in pausa per ben trent'anni, un blocco totale che è venuto meno solo nel 2014, davanti agli occhi stupiti di molti.

Effettivamente, dopo addirittura tre decadi passate ad aspettare, ben pochi si aspettavano che Otoko Zaka sarebbe effettivamente tornato sul mercato, ma Kurumada - conosciuto soprattutto per aver dato forma al famosissimo franchise de I Cavalieri dello Zodiaco - ha sorpreso praticamente tutti i suoi fan riprendendo in mano la sua bistrattata opera e tornando a pubblicarne i capitoli sul sito web Shonen Jump+, finendo addirittura con l'annunciarne un nuovo arco narrativo nel 2019, evento che ha fatto la felicità di molti.

Ebbene, è stato infine annunciato che con la pubblicazione dell'ultimo capitolo, Otoko Zaka è giunto alla conclusione del suo ultimo arco narrativo, ovvero "Takeshima Honjin-hen" (Takeshima Stronghold Arc). Al contempo, però, è stato anche precisato che la serie è ancora lontana dalla sua conclusione, visto che Kurumada sembrerebbe aver già iniziato i lavori per quello che sarà il nuovo arco narrativo della serie, intitolato "Honjin Shitō-hen" (Stronghold Death Struggle Arc) e atteso per l'inizio dell'estate. Attualmente non sono state ancora condivise informazioni a riguardo, ma siamo sicuri che novità in tal senso giungeranno nel corso delle prossime settimane.