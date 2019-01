Infinite Dendrogram, annunciato l'adattamento animato del romanzo di Sakon Kaidou

Da qualche anno, la light novel Infinite Dendrogram di Sakon Kaidou sta ottenendo largo consenso tra il pubblico. Di fronte a tale successo Hobby Japan ha annunciato, attraverso un sito web, che il romanzo riceverà molto presto un adattamento in anime.

L'adattamento animato verrà prodotta il 50° anniversario di Hobby Japan. Al momento non è stato rilasciato alcuna informazione in merito allo staff coinvolto nella produzione ne per quanto riguarda la data del debutto, tuttavia sono stati svelati i primi membri del cast e una prima immagine pubblicitaria che ritrae il protagonista. Qui di seguito potete trovare la lista dei doppiatori:

Souma Saitou (Rokka no Yuusha) - il protagonista Ray Starling (Reiji Mukudori)

(Reiji Mukudori) Yuuko Oono (Ulysses: Jehanne Darc to Renkin no Kishi) - Nemesis

Satoshi Hino (Overlord) - Shu Starling

Makoto Koichi (Nurse Witch Komugi-chan R)- Rook Holmes

Yuuki Takada (Yagate Kimi ni Naru)- Babylon

Ayumu Murase (D.Gray-man) - Hugo Lesseps

Yui Ogura (Tsurezure Children) - Cyco

Yoko Hikasa (Hataraku Maou-sama!) - Marie Adler

La storia è ambientata nel 2043, anno in cui viene rilasciato il primo VRMMO di successo del mondo, Infinite Dendrogram, in grado di simulare alla perfezione i cinque sensi. Il gioco offre ai giocatori un mondo pieno di possibilità infinite. Quasi due anni dopo dalla creazione, Reiji Mukudori, futuro studente universitario, riesce finalmente a comprare una copia del gioco e a iniziare a giocare, grazie all'aiuto del fratello maggiore Shu.

Infinite Dendrogram, lanciata come web novel nell'ottobre del 2015, venne successivamente pubblicata da Hobby Japan in formato cartaceo corredata dalle illustrazioni di Taiki. Il 1 febbraio prossimo sarà disponibile il volume 9 della serie. Dal 2016, in cui si è classificata al primo posto nella categoria annuale VR-Game sul sito web Shosetsuka ni Narou (Let's Become a Novelist), l'opera ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi.