Infinite Frontier, la nuova serie DC parte col botto: un famoso villain ha perso la vita!

DC Comics ha recentemente pubblicato Infinite Frontier #0, il primo capitolo della nuova miniserie-evento che porterà grandi cambiamenti nelle principali storie della casa editrice. Molti fan si aspettavano un'anteprima tranquilla ma il numero zero, distribuito a partire dal 2 marzo 2021, è partito letteralmente col botto, mettendo in scena la morte di un villain.

Infinite Frontier ha l'ardua missione di gettare le basi per tutte le storyline dei più grandi fumetti DC in circolazione, da Batman di James Tynion IV a Wonder Woman di Becky Cloonan, passando per le serie di Nightwing, Harley Quinn, Lanterna Verde e via dicendo. Inoltre, la miniserie composta da sei fumetti proporrà anche un evento maggiore, che costringerà tutti gli eroi a unire le forze per sconfiggere una nuova minaccia.

La storia inizia a Gotham City al manicomio di Arkham, dove vediamo la guardia Mahoney impegnata in un giro di perlustrazione. Dopo aver controllato alcune celle il poliziotto si dirige verso la zona di contenimento in cui è rinchiuso Bane, solo per trovarlo senza vita a causa di una tossina. La colpa potrebbe essere del Joker, ancora a piede libero dopo gli eventi della Joker War in Batman #100, ma non è da escludere un intervento di Crane, lo Spaventapasseri. In basso potete dare un'occhiata ad un estratto.

Infinite Frontier prenderà ufficialmente il via il 22 giugno, con la pubblicazione del Volume #1, e continuerà la serializzazione mensile fino al prossimo novembre. La storia proseguirà nei Volumi singolo dedicati agli eroi.