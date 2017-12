Infinity Countdown: ecco quali personaggi Marvel posseggono le Gemme dell'Infinito!

Laha annunciato ufficialmente il nuovo evento cosmico, intitolato. Insieme all'annuncio delle cover dei primi due numeri, inoltre, la Casa delle Idee ha svelati quali sono i personaggi Marvel in possesso delle potentissime Gemme dell'infinito.

Infinity Countdown debutterà a marzo 2018 negli USA e sarà realizzato da Gerry Duggan e Aaron Kuder, il duo al timone della serie de I Nuovissimi Guardiani della Galassia: le Gemme dell'Infinito, che si credevano perdute per sempre, torneranno nella nuova saga e saranno possedute da alcuni, noti eroi Marvel.

Come svelato in Marvel Legacy #1, sappiamo che Logan possiede la Gemma dello Spazio. C'è poi Captain Marvel, che è in possesso della Gemma della Realtà; Gamora, invece, detiene la Gemma del Potere, mentre Loki ha incastonato la Gemma della Mente nel suo scettro. Infine, il Super Skrull detiene la Gemma del Tempo e Adam Warlock la Gemma dell'Anima.

Ecco le parole di Jordan D. White, editor presso la Marvel, a proposito di Infinity Countdown e dell'attuale partizione delle Gemme tra i personaggi della Casa delle Idee:

"Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla storia delle Gemme dell'Infinito, è apparso chiaro sin da subito che la storia fosse troppo grande per essere inclusa nella serie dei Guardiani della Galassia. Inizia con i Guardiani, ma la trama si estende all'intero Universo Marvel, con le Gemme che finiranno in TANTI posti sorprendenti. Countdown è lo step successivo della storia... ma, come suggerisce il nome, preannuncia qualcosa di ancora più grande"

In linea con la trasposizione cinematografica dei Marvel Studios, Infinity War, cosa vi aspettate da Infinity Countdown?