Infinity Countdown: il trailer del nuovo evento targato Marvel Comics

Laha diffuso un trailer di, il nuvoo evento che coinvolgerà gran parte dei supereroi della Casa delle Idee in una nuova storia che ruota attorno alle temibili Gemme dell'Infinito. .

A quanto pare, in Infinity Countdown, vedremo le Gemme dell'Infinito - che si apprestano a finire sulla mano di Thanos nel prossimo film cinematografico dedicato agli Avengers, Infinity War - finire tra le grinfie di svariati personaggi, che dovranno fare i conti con il potere immenso che esse sprigioneranno.

Non vedremo, quindi, i personaggi classici coinvolti solitamente in queste storie dal sapore "cosmico" - come, ad esempio, i Guardiani della Galassia, Adam Warlock o i Nova Corps - ma anche eroi più "regolari" come gli X-Men, Spider-Man e gli Avengers, che saggeranno il potere delle Gemme direttamente nelle proprie mani.

In questo senso C.B. Cebulski, editor in chief presso la Marvel Comics, ha detto di aver tratto ispirazione per questo nuovo corso da un parco di storie classiche della Marvel, come il Thor di Walt Simonson:

"Ero un grande fan del Thor di Walt Simonson, ai suoi tempo, e in ogni numero c'erano tanti piccoli accenni di qualcosa che, prima di Internet, non potevamo immaginare. Era come una preview, Doom, Doom, Doom. Ci siamo ispirati a quello per raccontare questa storia, e tutto verrà spiegato in Infinity Countdown, che guida il prossimo grande evento"

Il primo numero di Infinity Countdown Prime, uscito il 21 febbraio negli USA, è scritto da Gerry Duggan e illustrto da Mike Deodato.