Infinity Wars, la nuova serie di Marvel Comics, potrebbe condurre due eroi alla morte

Marvel Comics ha recentemente rilasciato un nuovo teaser di Infinity Wars, la serie evento che esordirà nelle fumetterie statunitensi nel mese di luglio 2018. Il messaggio recato dall’illustrazione sembra però non promettere nulla di buono per un certo X-Man ed un Guardiano della Galassia...

Visionabile in calce all’articolo, il poster promozionale raffigura Emma Frost, la cosiddetta Regina Bianca degli X-Men, e Peter Quill aka Star-Lord, i quali sembrerebbero immortalati in una posizione difensiva, allo scopo di fronteggiare qualsiasi minaccia in arrivo. Sulle loro teste pende però l’inquietante messaggio “Death Wins” (lett. La morte vince), suggerendo che i due personaggi potrebbero non sopravvivere agli eventi proposti dalla serie limitata incentrata sulle Gemme dell’Infinito.



Solo qualche giorno fa, Marvel aveva già pubblicato in rete un poster simile: raffigurando Thanos e Adam Warlock, questo suggeriva invero che un certo numero di personaggi finirà col perdere la vita. Non è ancora chiaro quale ruolo possa giocare il nuovo personaggio, Requiem, nella vicenda, ma la stessa Marvel sembra voler indicare che la morte la stia inseguendo, implicando che quasi certamente troverà qualche capro espiatorio su cui abbattersi.

Infinity Wars ci mostrerà le conseguenze dirette dell’evento Infinity Countdown, che a sua volta riprendeva tematiche affrontate nella gestione de “I Guardiani della Galassia” firmata da Gerry Duggan. I fan vedranno Adam Warlock, Captain Marvel, la Vedova Nera e Star-Lord combattere fianco a fianco in un evento epico che coinvolgerà persino Thanos e Turk.

Di seguito vi proponiamo infine i recenti teaser di Marvel. È mai possibile, secondo voi, che Emma Frost e Star-Lord abbandonino il regno dei vivi?