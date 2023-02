'Informazioni speciali' sull'anime di Chainsaw Man in arrivo: stagione 2 pronta?

Studio MAPPA si è dato molto da fare con l'anime di Chainsaw Man. Nonostante i dodici episodi che hanno adattato soltanto i primi archi narrativi del manga, il prodotto è piaciuto, nonostante alcune critiche. Lo conferma la nostra recensione di Chainsaw Man, che conferma quanto bene si siano comportati Denji e compagni durante la loro introduzione.

Ovviamente però c'è ancora un grande pezzo di storia da raccontare, che arriverà in seguito. Perché, nonostante il flop dei DVD di Chainsaw Man nel mercato giapponese, la serie sembra avere numeri abbastanza convincenti nelle altre categorie da permettere il prosieguo della produzione di Studio MAPPA. Ma quando avverrà?

Non ci sono ancora date per una trasmissione di Chainsaw Man stagione 2 né si hanno notizie concrete su un suo sviluppo, anche se Studio MAPPA ha sempre affermato, fin dall'inizio, che si sarebbe occupata di trasporre tutta la prima parte del manga. Intanto su Weekly Shonen Jump arriva una prima novità che potrebbe portare proprio verso questa direzione.

I leaker che hanno messo le mani sulla rivista di manga hanno notato una pagina promozionale completamente dedicata all'anime. Secondo le prime informazioni condivise, in questa pagina viene affermato che ci saranno informazioni speciali per Chainsaw Man, in arrivo la prossima settimana, con l'uscita del numero 14. La data da segnare sul calendario per i fan è quindi quella del 5 marzo 2023, anche se qualche leak, come di consueto, potrebbe arrivare con diversi giorni d'anticipo, nei primi giorni del prossimo mese.

Ovviamente non è detto che si tratti dell'annuncio di Chainsaw Man stagione 2, ma ciò non toglie che arriverà qualcosa di importante per la serie.