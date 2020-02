Gli inganni di Kaido hanno la meglio su Oden nel capitolo 970 di ONE PIECE

Mentre l'anime di One Piece è concentrato sulla convivenza forzata in prigione tra Kid e Rufy, il manga si appresta a concludere le vicende del passato che vedono come protagonista Oden, il Daimyo di Kuri, il cui sogno era quello di rendere Wano più aperta al mondo esterno, sia a livello culturale che d'integrazione.

Nello scorso capitolo, il 969, avevamo visto come Oden avesse deciso di vendicarsi di Orochi, preparando I Nove Foderi Rossi per assaltare Kaido e liberare Wano dalla tirannia. Nel capitolo 970, invece, finalmente il Re delle Bestie e Oden si ritrovano faccia a faccia. Ma ciò che più ha sorpreso i fan, al di là del combattimento tra i due, è stato il modo in cui un personaggio come Kaido, considerato quasi invincibile, se non invincibile, capace di trasformarsi in un temibile dragone dalla mole impressionante, si sia dovuto comportare per riuscire a battere una forza della natura come Oden e mantenere il potere a Wano.

Andando con ordine, si deve sapere che il samurai, grazie alla propria potenza e allo "Stile a due spade", non solo aveva avuto la meglio sul tiranno, ma è stato proprio lui a procurare la cicatrice che, nel presente, il Re delle Bestie sfoggia sul torace. Allora vi chiederete: come ha fatto alla fine Kaido a sconfiggerlo? Semplice, lo ha ingannato. Una persona come lui, uno dei quattro imperatori, ha dovuto ricorrere a subdoli trucchi per avere la meglio.

Infatti, non solo era riuscito a infiltrare una spia tra i tanghi di Oden per avere informazioni e farsi trovare preparato, ma quando si è ritrovato alle strette ha messo il samurai all'angolo facendogli presente di aver rapito suo figlio. Ciò ha fatto esitare Oden che, colto alla sprovvista è stato colpito dal pirata e poi catturato per essere condannato a morte per bollitura.

E tu cosa ne pensi degli inganni attuati da Kaido? Ti aspettavi un atteggiamento del genere, oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.