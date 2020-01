Un ingegnoso fan di Dragon Ball ricrea il torneo Tenkaichi con i Lego

I fan di Dragon Ball riservano sempre un grande affetto per l'opera di Akira Toriyama. Quando poi questa passione si combina con quella dei Lego, il risultato è sempre eccezionale. Vediamo questo set Lego creato da un fan che rappresenta il torneo Tenkaichi.

L'utente di Reddit CaptainJuucie ha condiviso questo set fan made fatto coi celebri mattoncini del torneo di arti marziali più famoso della storia dei manga. Il set ci mostra la seconda edizione del Tenkaichi a cui partecipa Goku, che possiamo intravedere dietro il muretto del ring, insieme al suo amico Crilin. Davanti l'ingresso che da sulla pedana scorgiamo Yamcha. Sulla pedana del ring vediamo darsi feroce battaglia aerea Tenshinhan (all'epoca rivale dei nostri eroi e allievo del perfido Eremita della Gru) e Jackie Chun alias il maestro Muten che, come sapete, usava questo travestimento per poter partecipare indisturbato al torneo. Il set creato dal fan è davvero magnifico e speriamo che la Lego lo renda ufficiale. A chi non piacerebbe averlo per assemblarlo e farne bella mostra? Di recente vi abbiamo mostrato anche un altro set Lego, sempre fatto da un altro fan, che omaggia il possente Shenron di Dragon Ball.

Intanto la Star Comics ha annunciato un cofanetto per la Dragon Ball Collection, una raccolta suddivisa in sette pratici cofanetti per l'edizione Dragon Ball Evergreen.