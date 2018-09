Ingress the Animation, uscito il video promozionale "Awakening"!

In occasione del lancio di Ingress The Animation - serie animata basata sull'omonimo e celebre videogioco di realtà aumentata prodotto dalla Niantic nel 2012 - previsto per ottobre 2018, sono stati trasmessi nuovi teaser su YouTube.

Il canale ufficiale di Ultra+ (legato alle reti di Fuji TV) ha trasmesso un video promozionale intitolato "Awakening" (Risveglio), seguito da due versioni ridotte.

La serie sarà presentata in anteprima il 18 ottobre e andrà in onda sulle reti televisive nipponiche Kansai Telecasting Corporation, Tokai Television Broadcasting, Television Nishinippon Corporation, Hokkaido Cultural Broadcasting e BS Fuji. L'anime verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo su Netflix.

Cast:

Yoshiki Nakajima - Makoto

- Makoto Reina Ueda - Sarah

- Sarah Shigeo Kiyama - Jack

- Jack Hiroo Sasaki - Hank Johnson (appare anche nel videogioco)

- Hank Johnson (appare anche nel videogioco) Tarusuke Shingaki - Christopher Brandt

- Christopher Brandt Kousuke Toriumi - Liu Tien Hua

- Liu Tien Hua Kentarou Tone - Zion Kunikida

- Zion Kunikida Megumi Ogata - Intelligenza Artificiale ADA

Ingress The Animation è diretta da Yuhei Sakuragi (The Relative Worlds) e Yoshinari Irikawa (.hack//The Movie) presso lo studio Craftar (The Relative Worlds), su sceneggiature scritte da Soki Tsukishima (Final Fantasy Type-0: Change the World) e Tora Tsukishima. Hidehiro Kawai (The Relative Worlds, Phantom of the Kill -Zero Kara no Hangyaku-) si occuperà della musica e del character design se ne occuperà Takeshi Honda (Beyond, Blue Submarine No. 6, Den-noh Coil, Millennium Actress). Tra i membri dello staff compaiono anche Atsushi Furukawa, Hiroshi Kato, Hirofumi Sakagami, Homi Arai, Masashi Miyaoka, Maru Kobayashi e Tatsuya Nomura.

Niantic ha lanciato Ingress nel 2012 e per la fine del 2018 è prevista l'uscita del nuovo sequel intitolato Ingress Prime. Qui di seguito la sinossi:

"Sin da quando era piccolo, Makoto possiede uno strano potere che gli permette di conoscere i ricordi di tutto ciò che tocca. Nascondendo il suo potere incontrollabile, lavora come agente speciale nelle forze di Polizia. Un giorno, mentre indaga su un'esplosione avvenuta in un laboratorio che effettua ricerche su una sostanza misteriosa chiamata XM, rivive un ricordo misterioso.

Proviene dall'anello di una ragazza di nome Sarah, che risulta l'unica sopravvissuta all'incidente, e raffigura la sagoma di una persona che viene inghiottita in una luce rossa e scompare. Makoto si ritrova così coinvolto in una cospirazione su larga scala. Inizia la battaglia per XM, un materiale che può irretire la mente umana..."