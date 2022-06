Inio Asano, autore di Buonanotte Punpun, inizierà un nuovo manga: i primi dettagli

Inio Asano è uno dei mangaka più famosi. Sempre orientato al panorama seinen, ha dato in quel settore fondo alle sue idee e alla sua sensibilità, creando alcuni dei lavori più importanti degli ultimi due decenni. Buonanotte Punpun è soltanto un esempio, forse il più famoso, mentre di recente è stato chiuso Dead Dead Demon's Dededededestruction.

Archiviato per l'appunto Dead Dead Demon's Dededededestruction, che sta per ricevere un anime, il primo tratto da un'opera di Asano, è giunto il tempo per il mangaka di concentrarsi su nuovi lavori. Ed è proprio ciò che ha annunciato la casa editrice negli ultimi giorni.

Il numero 14 di Big Comic Superior, rivista seinen di casa Shogakukan che più volte ha accolto i capitoli scritti e disegnati dall'autore, ha annunciato che arriverà un nuovo manga di Inio Asano, con una data di uscita prevista per il prossimo inverno. C'è quindi soltanto una finestra e nient'altro, con uno spazio che potrebbe andare da fine 2022 a inizio 2023.

Insieme all'annuncio è stata rivelata un'illustrazione del nuovo manga di Inio Asano, con una ragazza dalla pelle molto pallida, una frangia molto lunga che quasi le copre gli occhi grigi contornato da trucco o da occhiaie rossicce. Leggerete questa nuova serie dell'autore?