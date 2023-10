Inital D: in arrivo un film live-action, alla regia ci sarà una star di Fast and Furious

Inital D si è distinto come seinen per aver trattato un argomento raramente rappresentato dai mangaka: le gare clandestine. Pericolose, e frenetiche, le competizioni ideate da Shuichi Shigeno hanno creato un grande seguito, e ora, a distanza di 18 anni dall’unico film live-action, è arrivata la conferma di una nuova pellicola in lavorazione.

Nel corso di un’intervista pubblicata sul South China Morning Post l’attore Sung Kang, conosciuto principalmente per la parte di Han Lue nella serie cinematografica di Fast and Furious, ha apertamente rivelato di essere stato scelto come regista per un film live-action dedicato all’universo di Inital-D. Se la storia editoriale di Inital-D, serie conclusasi nell’arco di 18 anni e costituita da 48 tankobon, è piuttosto lineare, lo stesso non può dirsi per le numerose trasposizioni animate e OAV proposte nell’arco di molti anni.

Infatti, si parla di dieci produzioni, suddivise tra episodi speciali, OAV, e cinque serie, pubblicati nell’arco di 24 anni, dal 1998 al 2022, molte delle quali non sono nemmeno mai arrivate in Italia. Tuttavia, il rinnovato interesse per il franchise registrato negli ultimi anni, anche grazie alla nascita di progetti videoludici da parte di alcuni grandi appassionati, sembra aver portato all’investimento in un altro film live-action.

“Tratterà di macchine e del drifting, e altre cose interessanti. Come se fosse un Rocky o un Karate Kid. Un film divertente, dal grande budget che esprime la mia profonda passione per le auto”, così ha presentato il progetto Kang, lasciando tutti i fan di Inital-D sorpresi. Vista la sua più che decennale carriera in film d’azione dove le auto ricoprono un ruolo centrale, e la passione di cui lui stesso ha parlato, forse Kang è la persona giusta per realizzare un ottimo adattamento live-action di Initial-D. Attualmente però non è stato ancora comunicato nulla riguardo la pellicola.

Voi cosa ne pensate? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, ricordiamo che dei ragazzi hanno provato a replicare alcune scene del manga, causando un incidente, e che il manga sta finalmente venendo pubblicato in Italia grazie a J-Pop.