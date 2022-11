Initial D arriva in Italia: l'annuncio di J-Pop e data d'uscita

Initial D è un'opera piuttosto conosciuta in Giappone tanto che qualche mese fa la serie divenne virale grazie ad uno spot Toyota. A breve, inoltre, l'omonimo manga approderà nel Bel Paese grazie a J-Pop che ha annunciato l'acquisizione dei diritti dell'opera in Italia.

Il manga di Shuichi Shigeno è pronto ad approdare nelle migliori fumetterie italiane nella primavera del 2021. L'editore non ha rivelato ulteriori dettagli se non che l'edizione in arrivo nel Bel Paese sarà la Kanzenban (Perfect Edition), con due numeri per ciascun tankobon, che si comporrà di 24 volumi totali.

Per coloro che non conoscessero l'opera in questione, la trama qui segue: La storia è ambientata in Giappone, precisamente nella prefettura di Gunma, e segue le avventure del diciottenne Takumi Fujiwara che, in sella alla sua Toyota Sprinter Trueno, aiuta il proprio padre nella gestione di un negozio di tofu, occupandosi nella fattispecie di consegne. Grazie all'esperienza come corriere, ben presto Takumi diventerà un pilota capace di guidare su qualsiasi strada e con in ogni condizione climatica."

Si tratta di un annuncio interessante per gli appassionati del genere che potranno finalmente gustarsi in Italia il gioiellino di Shigeno sensei. E voi, invece, che aspettative avete per questo manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.