Initial D torna a correre nel nuovo spot pubblicitario anime di Toyota

Nell’ultimo periodo, Initial D sta facendo molto parlare di se. L’opera di Shuichi Shigeno non solo troverà un sequel anime in MF Ghost, in uscita nel 2023, ma anche un erede della mitica Toyota AE86 pilotata dal protagonista Keiichi Tsuchiya. Ecco la sfida con la nuovissima GR86 nello spot pubblicitario anime di Toyota USA.

Sui tornanti delle colline giapponesi si è acceso un rombo, è quello della Toyota AE86 del re del drift Keiichi Tsuchiya, che su quelle curve ha lasciato i segni del suo passaggio. La vettura, annata 1983, deve però ora fare spazio ai giovani, ossia alla sua moderna incarnazione, la Toyota GR86.

Per pubblicizzare la sua nuovissima coupé, la casa automobilistica nipponica ha ben pensato di attirare la clientela giovanile lanciando un particolare spot in stile anime. In questa serie di clip, la vettura realizzata in collaborazione con Subaru sfida sua nonna, la prima generazione del modello, ossia la Toyota AE86. In attesa di MF Ghost, questo è il modo migliore per assaporare un po’ di drift.

Nelle prima di tre clip pubblicitarie, vediamo Takumi Fujiware viaggiare tranquillo a bordo della sua iconica AE86. All’improvviso, però, guardando lo specchietto retrovisore, si accorge dell’arrivo imminente di una GR86 pilotata da un uomo misterioso.

Successivamente, assistiamo all’incontro tra le due vetture, che quasi sembrano avvicendarsi come per un passaggio generazionale. Infine, nell’ultimo spot conosciamo finalmente l’identità del pilota della nuova coupé con motore anteriore e trazione posteriore di casa Toyota, Keiichi Tsuchiya.

Che ne pensate di questa particolare e innovativa campagna pubblicitaria? Pensate che un giorno anche i marchi italiani possano realizzare degli spot simili, magari con i personaggi del fumetto italiano? Vi lasciamo ai dettagli sulla conclusione di Initial D, datata 2013.