Initial D ha trovato un nuovo erede: Toyota lancia il suo anime!

Toyota fa ufficialmente il suo ingresso nel mondo degli anime: poche ore fa è giunta la notizia che la casa automobilistica sta lavorando ad una serie animata tutta da scoprire. Il primo trailer, disponibile all'interno della notizia, offre un primo sguardo all'opera, prevedendo di essere a dir poco eccezionale.

Intitolata GRIP, questa nuova serie di cinque episodi mira a catturare l'attenzione degli appassionati di automobili sfruttando la vasta popolarità degli anime. Secondo quanto riportato da Variety, lo spettacolo trae grande ispirazione dal successo duraturo di "Initial D", con la differenza che la nuova serie di Toyota promette di affrontare tematiche attuali e universali, come l'intelligenza artificiale.

Sviluppato da Intertrend, un'agenzia di marketing, GRIP si immerge in un mondo futuristico dominato dalla società SynthCorp, affrontando il crescente timore legato all'intelligenza artificiale. Qui, auto guidate da IA, considerate presumibilmente più sicure, si confronteranno con il protagonista Jae Kang e i suoi compagni piloti, facenti parte della Toyota Gazoo Racing.

Matthew Choy, direttore esecutivo della serie, ha sottolineato l'ispirazione della serie derivante da anime classici come Initial D, dimostrando come GRIP sia una delle rare espressioni di questo tipo di narrativa incentrata sulle auto. Mentre altre iniziative simili, come la serie Sunrise Hi-Drivers annunciata nel 2022, sembrano essersi perse nel nulla, la nuova opera di Toyota si distingue per il suo audace approccio nel mescolare narrativa e veicoli automobilistici.