Inizia l'atto tre di Wano: il trailer di ONE PIECE 959 ci lancia nella nuova fase

Ci siamo lasciati alle spalle la terra di Wano, abitata da samurai afflitti ormai da venti anni dall'orrido regime dittatoriale dello shogun Orochi, spalleggiato dall'imperatore Kaido. ONE PIECE 956 aveva chiuso il secondo atto della saga dell'isola e l'anime ci ha fatto poi passare a uno scenario completamente diverso.

Prima di tornare a rivedere le trame dell'alleanza tra samurai e Rufy, l'anime ci porta in un giro per il mondo con un clamoroso episodio 957 di ONE PIECE acclamato dai fan di tutto il mondo per la sua qualità. Ma come avevamo visto nel trailer di ONE PIECE 958, c'era ancora un altro episodio che ci avrebbe portato a esplorare la storia passata.

Mandato in onda anche quest'ultimo episodio, è il momento di concentrarci nuovamente su Wano con l'atto tre. Il nuovo inizio è stato anticipato dal trailer di ONE PIECE 959, disponibile nel tweet in basso. Rivediamo i flutti difficili da navigare che si trovano intorno all'isola, per poi passare a Rufy con l'armatura da samurai, insieme a Brook e Chopper. Intanto però il piano continua e vediamo i Nove Foderi Rossi su una riva mentre si agita una tempesta. L'atmosfera sembra essere pesante e ci potrebbe essere qualcosa che non va.

ONE PIECE 959 arriverà su Crunchyroll domenica 24 gennaio 2021 in streaming.