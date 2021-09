Inizia Dark Ages: morti, distruzione e nuovi costumi nel primo volume dell'evento Marvel

Uno degli eventi più attesi nel panorama dei comics ha avuto inizio con Dark Ages #1, dove una nuova minaccia presente sotto la superficie terrestre da centinaia di anni si è risvegliata, causando un cambiamento radicale per molti supereroi. Tony Stark in particolare sembra essere passato al lato oscuro, con un'armatura molto particolare.

Scritto da Tom Taylor e illustrato dal talentuoso Iban Coello, il primo numero di Dark Ages ha presentato un nemico alquanto singolare, un'enorme macchina vivente, imprigionata diversi anni prima al di sotto della superficie terrestre, e che sembra risvegliarsi improvvisamente. Un team di fortuna, formato da Doctor Strange, la Donna Invisibile, la Cosa, Scarlet Witch e Visione decide di affrontarla dirigendosi proprio nella crosta terrestre.

Unmaker, nome del dispositivo, riesce facilmente a respingere gli avversari. Ben Grimm e Wanda vengono disintegrati, Visione rimane bloccato, e Stephen Strange muore trafitto da un palo. Tuttavia, prima di espirare, lo Stregone Supremo riesce ad aprire un portale per un'altra dimensione, dove l'elettricità non potrebbe trovare alcuna unzione, una soluzione rapida ma totalmente efficace, che riesce a fermare e distruggere l'Unmaker.

Purtroppo però, il portale rimane aperto dopo la morte di Strange, e ciò porta ad una vera e propria era oscura sul pianeta Terra, senza elettricità. Il volume si conclude con un Peter Parker più adulto, che racconta al lettore che sono passati sette anni da quel fatidico giorno, e che l'umanità ancora deve prepararsi ad affrontare minacce molto pericolose come Apocalypse.

Dalla parte di Apocalypse sembrano essersi schierati alcuni importanti eroi, diventati ospiti di un simbionte alieno, tra cui si trovano She-Hulk, Reed Richards e Miles Morales. A loro si unisce anche Iron Man, con un nuovo costume in stile steampunk che non necessità in alcun modo dell'elettricità, il cui design è stato ideato da Coello, come potete vedere nell'immagine riportata in calce.

Per concludere ricordiamo che i fan hanno ricordato Jack Kirby in occasione di quello che sarebbe stato il 104esimo compleanno, e vi lasciamo ai primi dettagli sulle otto nuove serie di Marvel Comics.