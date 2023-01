Iniziano gli anime invernali del 2023: ecco la top 5 dei più attesi

Si è chiuso definitivamente un 2022 con vincitore Spy x Family. L'anime prodotto da WIT Studio e CloverWorks si è posizionato nelle prime posizioni in tutte le classifiche. Ora però è tempo di dare uno sguardo al 2023, che inizia con la stagione invernale in questi giorni. Ecco quali sono i cinque anime da tenere d'occhio in questa stagione.

Ci sono numerosi titoli che faranno il loro debutto in questa stagione, altri che invece sono completamente inediti. E poi ci sono delle vie di mezzo, e questa top 5 degli anime più attesi di gennaio 2023 parte proprio con un titolo che può ricadere in questa categoria. Trigun è un anime anni '90 che verrà completamente rivisto nel reboot Trigun: Stampede, che si piazza in quinta posizione. Il nuovo Vash the Stampede è a conti fatti un personaggio nuovo e svecchiato, ma che deve riuscire a trovare un'identità sua e a scontrarsi con la nostalgia dei fan di vecchia data.

Ayakashi Triangle è invece in quarta posizione. Kentaro Yabuki è un mangaka che ha firmato alcuni dei successi di stampo ecchi contemporanei più famosi. Senza tornare troppo indietro nel tempo, si pensi ad esempio a To-Love-Ru e Darling in the Franxx. Adesso anche con questa nuova commedia che mischia risate, azione e tinte erotiche dovrà dimostrare di essere rimasto lo stesso autore capace di catturare il pubblico. In terza posizione c'è invece Bungo Stray Dogs che torna dopo una lunghissima pausa, durata ben quattro anni. La quarta stagione sarà un punto di svolta fondamentale della storia e quindi è parecchio attesa dal pubblico.

La seconda posizione vede uno degli anime di Crunchyroll di gennaio che genera più curiosità nel 2023. Tutti sono ansiosi di vedere come Yoko Taro e lo studio d'animazione abbiano trattato questa versione di Nier Automata, capolavoro videoludico che ora deve dimostrare di poter reggere il confronto anche nel settore dell'animazione. Infine, in prima posizione, l'attesissima seconda stagione di Vinland Saga, passata da WIT Studio a Studio MAPPA, che farà proseguire la storia di Thorfinn in un modo completamente nuovo. Il guerriero vichingo dovrà affacciarsi su una vita inedita e capire cosa significhi essere un vero guerriero, in una delle saghe più mature del racconto di Makoto Yukimura.

Quali sono invece gli anime che attendete con più ansia in questo gennaio 2023?