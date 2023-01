Iniziano i nuovi episodi di Lamù: trailer e nuovi personaggi per l'anime nel 2023

Il manga di Lamù è uno dei più venduti in tutto il mondo. Rumiko Takahashi ha creato un'opera senza tempo che, nonostante sia stata originariamente pubblicata negli anni '70, riesce ad appassionare anche oggi. Ovviamente adesso lo fa con una nuova veste grafica e non con quella ormai ultra datata, grazie all'anime remake di Lamù partito nel 2022.

Ottobre ha segnato infatti il debutto di tanti anime, tra cui c'era Urusei Yatsura, un anime che ha deciso di narrare in poco più di 50 episodi alcune storie del manga di Lamù scelte appositamente. Ovviamente non c'è stato tempo per trasmettere tutti gli episodi previsti di Lamù nel 2022, per questo l'anime si sta preparando a tornare anche nel 2023. Dopo aver saltato l'uscita del 29 dicembre, l'episodio 12 farà da apripista per una nuova serie di puntate.

Il tutto è stato anche accompagnato da un nuovo trailer di Lamù che presenta il 2023 dell'aliena e di tutti coloro che le faranno compagnia durante l'anno. Il video disponibile in alto si apre con una Lamù kawaii che inizia a mangiare alcune pietanze tra cui parfait, gelati e mochi, mentre poi inizia una carrellata di scene con altri personaggi, il tutto con una canzone di sottofondo. Con l'arrivo degli episodi inediti, infatti, l'anime si doterà di un'altra opening: dal prossimo giovedì sarà possibile ascoltare in apertura la canzone "I Wanna Muchu" di MAISONdes feat. asmi e Threee.

Non è finita qui, perché come si vede nel trailer di Lamù ci sono altri personaggi che finora non erano comparsi, e quindi è il turno di svelare anche i loro doppiatori. Ten è doppiato da Aoi Yuki, Ryunosuke è doppiato da Ayahi Takagaki, mentre suo padre da Shigeru Chiba. Le avventure di Lamù vi aspettano e saranno ancora più divertenti.