Dove iniziare Berserk dopo l'anime? Il capitolo del manga da cui cominciare

Da oltre tre decadi a questa parte, Berserk è uno dei manga dark fantasy più amati di sempre. Nemmeno la triste dipartita dell'autore Kentaro Miura ha fermato la corsa di Gatsu, che prosegue nella matita dell'ex assistente Koji Mori.

Presto, l'anime di Berserk tornerà con l'adattamento dell'Arco dell'Epoca d'Oro. Questo, per i fan di nuova generazione sarà un buon modo per scoprire un mito che ha avuto origine nel 1989 sulle pagine di Young Animal, rivista di Hakusensha. Ma una volta presa visione di quella parte della storia, dove potete cominciare a leggere Berserk dopo l'anime?

A differenza di altre opere di pari successo, Berserk non ha mai avuto l'adattamento che avrebbe meritato. L'opera del compianto sensei Miura vanta una produzione originale uscita nel 1997, di una trilogia di OAV e di un'altra serie anime composta da due stagioni datate 2016-2017. Berserk: l'Arco dell'Epoca d'Oro - Memorial Edition, il cui debutto è previsto per il 1° ottobre, è una riedizione della trilogia uscita tra il 2012 e il 2013. Queste numerose uscite potrebbero creare confusione nella community e dunque facciamo chiarezza su quale capitolo del manga leggere subito dopo la fine dell'anime.

L'anime originale di Berserk del 1997 adattagli archi narrativi del Guerriero Nero e dell'Era d'Oro fino all'Eclissi. Questa parte viene adattata dai tre lungometraggi anime. Prendendo in considerazione l'anime più recente, ossia quello del 2016/2017, questo riprende la storia da dove si erano interrotte le precedenti produzioni. Dunque, terminata la visione dell'anime è possibile a cominciare a leggere il manga di Berserk dal capitolo 250. Ciò, è però sconsigliato.

Berserk è una delle opere più complesse mai create e l'anime, in tutte le sue incarnazioni, non ripercorrere fedelmente gli eventi scritti da Miura. Saltare anche un arco narrativo, o anche solamente un capitolo, potrebbe creare confusione e far perdere il filo della trama.

L'anime di Berserk ignora punti fondamentali della narrazione e tralascia tutte le spiegazioni fornite ad esempio nel Black Swordsman Arc. Se avete intenzione di vivere la vera esperienza del manga di Kentaro Miura, l'unica soluzione è quella di leggere Berserk sin dal primissimo capitolo. Se invece già state seguendo la serie, ecco quando uscirà Berserk capitolo 370.