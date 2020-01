L'iniziativa di Weekly Shonen Jump riporta le storie degli autori di Naruto e Haikyu!!

L'attuale parco titoli della rivista Weekly Shonen Jump spicca in primis per ONE PIECE, My Hero Academia e Black Clover. Il terzetto non è però l'unico a portare avanti la baracca, dato che ci sono tanti nomi popolari affiancati ad alcuni piuttosto nuovi nel panorama. Weekly Shonen Jump ha deciso con questi ultimi di far partire un'iniziativa.

Mentre sul Weekly Shonen Jump cartaceo arrivano tre nuovi manga, in digitale la redazione della rivista nipponica ha deciso di dedicare un sito ai capitoli autoconclusivi scritti dai mangaka attualmente presenti con una pubblicazione. Il sito ufficiale del magazine Shueisha ha comunicato che a breve saranno disponibili i seguenti oneshot:

Genjui Toteku di Hitsuji Gondaira, attualmente autore di Mission: Yozakura Family;

Kenpa Trick di Atsushi Nakamura, attualmente autore di Agravity Boys;

Il criticato Zippo! di Yusaku Shibata, attualmente al lavoro su Zipman!!;

Senchi wa Tsuzuku yo doko Made Mo di Tsurun Hatomune, mangaka di Mitama Security;

Il oneshot originale di Haikyu!! di Haruichi Furudate ;

; Bench, capitolo autoconclusivo di Masashi Kishimoto;

Yusha Party Genru di Shuichi Aso, popolare per The Disastrous Life of Saiki Kusuo;

Rokkotsu-san, prima opera di Koyoharu Gotouge, famosa per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ;

; Un capitolo speciale per l'iconico Kochikame di Osamu Akimoto.

Esclusi Akimoto e Aso, tutti i capitoli che saranno pubblicati appartengono a un mangaka attualmente al lavoro su Weekly Shonen Jump con un manga. L'iniziativa servirà a mostrare le origini di questi autori adesso popolari, ma una nuova generazione potrebbe anche essere alle porte e pronta per vedere il proprio manga serializzato sulla rivista più famosa del Giappone.