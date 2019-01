Inizio 2019 nel segno di The Promised Neverland: è il manga più venduto in Giappone

Le prime settimane di questo nuovo anno sono state veramente incredibili per il franchise di The Promised Neverland, che non solo ha incassato il tripudio derivato dal primo episodio dell'adattamento animato, ma ha anche visto eleggere il proprio dodicesimo volume come manga più venduto di inizio 2019 in patria.

Ci sono momenti nell'industria dell'animazione e dei manga che, per una serie di coincidenze e di precise strategie commerciali, finiscono per concentrarsi in maniera preponderante su un singolo prodotto, arrivando a far identificare quel periodo specifico con il nome di quel prodotto. Se si dovesse chiedere a qualunque appassionato di anime e di manga qual è il brand che ha contraddistinto questo inizio di 2019, probabilmente non esiterebbe a dire The Promised Neverland.

Infatti, come molti lettori già sapranno, nelle scorse ore la serie scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Posuka Demizu ha visto mettere in onda il primo episodio della trasposizione animata tanto attesa dai fan, i quali hanno risposto con incredibile entusiasmo, sia in quanto a seguito sia per quanto riguarda i giudizi positivi, che non sono mancati neanche tra gli addetti ai lavori.

Ma non è tutto: di recente sono stati diffusi anche i dati riguardanti le vendite dei manga concernenti il mercato Giapponesi, e, a conferma di questa magnifica bolla temporale per The Promised Neverland, il dodicesimo volume della serie è il pezzo più venduto in assoluto nella prima settimana del 2019 con ben 180'160 copie singole. Il secondo e il terzo posto sono invece occupati da Black Clover 19 di Yuki Tabata e da Gintama 76 di Hideaki Sorachi, rispettivamente distanziati di ottantamila copie e di centomila copie, a testimonianza della differente ondata mediatica che li accompagna.

Insomma, sembra proprio che l'anno 2019 nasca sotto la stella di The Promised Neverland, che non ha nessuna intenzione di fermarsi nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che l'anime di The Promised Neverland è disponibile per lo streaming in simulcast sulla piattaforma di VVVVID, che fornisce la seguente sinossi:

"È notte all’orfanotrofio di Grace Field e due ombre corrono verso i cancelli. Emma e Norman, amici per la pelle, vogliono consegnare un animale di pezza a una bimba appena adottata. Per dirle addio e lasciarle un ricordo indelebile: quello dei bambini con cui ha condiviso 12 anni di studio e giochi all’aria aperta, sotto lo sguardo amorevole della tutrice. Orfani che a loro volta se ne sarebbero andati. È notte, Emma e Norman non lo sanno, ma il buio del mondo al di fuori dei cancelli di Grace Field è pronto a inghiottirli."