Innocent Rouge: il manga di Shin'ichi Sakamoto si concluderà tra 4 capitoli

La ventiquattresima uscita annuale di Shueisha Grand Jump ha confermato che Innocent Rouge, manga del 2015 nonché sequel dell'apprezzatissimo Innocent, si concluderà definitivamente tra quattro capitoli.

L'opera di Shin'ichi Sakamoto conta 11 tankobon disponibili, compreso l'ultimo pubblicato nella giornata di ieri. In Italia l'opera è distribuita da J-Pop Manga e sono attualmente acquistabili i primi nove Volumi. Il prezzo di ogni raccolta si aggira intorno ai 6 euro.

Il prequel Innocent, pubblicato dal 2013 al 2015, è incentrato sul personaggio realmente esistito di Charles-Henri Sanson, ultimo discendente di una famiglia di boia francesi. Innocent Rouge d'altro canto si focalizza sulla figura di Marie-Joséphe, sorella del vecchio protagonista. La sinossi viene descritta come segue: "Rivoluzione Francese. Charles-Henri, il primogenito della famiglia Sanson, domina su Parigi quale capofamiglia del casato dei boia, mentre la sorella minore Marie-Josèphe ha vissuto in libertà lavorando come angelo della morte a Versailles, finché non perde il suo primo amore, Alain, ucciso dall'arroganza della nobiltà".

Vi ricordiamo che Innocent Rouge è solamente uno dei tanti lavori che dovremo salutare nel 2020, tra tutti infatti spiccano sicuramente l'ultima opera della talentuosa Hiromu Arakawa Silver Spoon o il più famoso L'Attacco dei Giganti.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questo manga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!