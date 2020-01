Inosuke di Demon Slayer si mostra in tutta la sua forza in questo cosplay

Inosuke è uno dei personaggi più strani di Demon Slayer. Appare con un'inquietante maschera di cinghiale, mezzo nudo e con due spade rovinate, ma al contempo è anche un personaggio buffo e adorabile. Un cosplayer gli rende omaggio con una bellissima interpretazione.

Il personaggio di Inosuke ha ancora molti enigmi irrisolti per gli appassionati dell'anime. Appare rude e selvatico, sempre pronto a battagliare ma ha anche una sorta di purezza dovuta all'ingenuità di un lato del suo carattere che stride con l'immagine da duro che vuole trasmettere. Ma non sappiamo ancora molto di lui, la sua vera indentità e perchè indossa quella strana maschera. Inosuke è un personaggio ben caratterizzato ed interessante, che conferma ancora una volta il talento dell'autrice Koyoharu Gotouge di riuscire a dare un buon background ai suoi personaggi che appassiona i fan e del meritato successo che Demon Slayer sta ottenendo, riuscendo persino ad insidiare il monumentale One Piece di Eiichiro Oda nelle classifiche di vendita dei manga di Weekly Shonen Jump. L'artista taryn_cosplay ci mostra, sul suo profilo Instagram, una bellissima interpretazione di Inosuke che rende giustizia alla forza e al vigore del personaggio, esaltandone il lato battagliero. Se non lo sapete, Inosuke è diventato anche il simbolo delle rivolte in Cile.

Se siete alla ricerca di statue da collezione di Kimetsu No Yaiba, potete dare un'occhiata a questa statua da collezione della dolce Nezuko, la sorella di Tanjiro Kamado diventata demone per colpa del perfido e diabolico Muzan Kibutsuji.