Inosuke di Demon Slayer ritratto nella sua posa preferita in questa splendida figure

L'epopea di Demon Slayer, da piccola opera sconosciuta ai più, è velocemente divenuta una delle produzioni cartacee e animate più famose e importanti all'interno dell'industria nipponica, un'opera rivelatasi capace di conquistare milioni e milioni di fan in tutto il mondo sempre pronti a supportare la serie.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ha ottenuto incredibili risultati in termini di vendite, il tutto grazie a una storia intrigante, disegni splendidi e un cast di personaggi indimenticabili, volti carichi di carisma che hanno conquistato i fan. Tra i tanti, però, quello che più di ogni altro ha saputo insidiarsi nel cuore di lettori e spettatori non potrebbe essere altri che Inosuke, lo spadaccino mascherato da maiale che nel corso delle sue apparizioni ha saputo tenerci con il fiato sospeso solo per poi lasciarsi andare in scenette dal gusto spiccatamente comico.

A riguardo del personaggio abbiamo oramai un quadro completo e in più di un'occasione ne abbiamo scoperto qualche interessante particolare, dettagli che lo hanno reso sempre più popolare. Ebbene, Crunchyroll ha deciso di condividere alcune informazioni su una nuova figure dedicata proprio a Inosuke e la cui immagine è visionabile a fondo news. Andando più nel dettaglio, il prodotto sarà disponibile nel giugno 2020 al prezzo di 58 dollari e ritrae il nostro Inosuke in una delle sue pose preferite, ovvero sdraiato su un lato e intento a godersi un po' di meritato riposo, un prodotto che i collezionisti non potranno lasciarsi scappare.

Giusto recentemente, tra l'altro, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba è finito nel pieno di una polemica a causa di un'ost che ha fatto assai discutere il pubblico.