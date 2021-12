Inoue Orihime in un cosplay fantastico di Bleach: la foto della russa Win Winry

Nel gruppo di umani che circondano Ichigo Kurosaki in Bleach ci sono degli elementi di valore e che imprevedibilmente hanno ricevuto in dono alcuni poteri sovrumani. Escludendo il quincy Uryu Ishida, tra gli amici di Ichigo a ricevere questi particolari poteri da Fullbringer sono stati Sado Yasutora e soprattutto Inoue Orihime.

Quest'ultima parte in sordina con un potere curativo che, tuttavia, col tempo, si scopre essere qualcosa di più, tanto da renderla preda di Sosuke Aizen. Il potere di Inoue Orihime è infatti talmente grande da poter influenzare addirittura l'Hougyoku e per questo si scatenerà una guerra tra le varie fazioni per poter salvare la ragazza dall'Hueco Mundo, con Ichigo naturalmente in prima linea.

Inoue è stata ritratta più volte da Masashi Kudo, storico animatore di Bleach per Studio Pierrot, ma la ragazza ha preso anche più volte vita grazie a tante cosplayer da tutto il mondo. La fama di Bleach infatti perdura ancora, specie con il ritorno dell'anime che si avvicina sempre di più, e ciò comporta la creazione di diversi cosplay di Inoue Orihime come quello preparato negli scorsi giorni da Win Winry, che ha deciso di rappresentarla con gli abiti da studentessa.

Anche AeroCat propose un po' di tempo fa la sua Inoue Orihime ma con i panni indossati nell'Hueco Mundo.