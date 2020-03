Finalmente ci siamo, l'inquietante anime per adulti 'Gleipnir' ha una data d'uscita

Buone notizie per tutti i fan degli anime thriller/ecchi perché Gleipnir, l'inquietante serie per adulti di Sun Takeda, ha finalmente una data di uscita. Nel caso in cui aveste seguito le travagliata produzione dell'anime e vissuto tutti e tre i rinvii ci sentiamo in dovere di rassicurarvi: Gleipnir esce presto, e Studio PINE JAM ha fatto le cose in grande.

Casomai non conosceste l'opera originale di Takeda, vi anticipiamo che la serie narrerà le gesta di Shuichi Kagaya, un normale ragazzo delle superiori che vive la sua vita in una noiosa cittadina. Un giorno, nel tentativo di salvare una sua compagna di classe, Kagaya scopre di possedere un terrificante potere: egli può infatti trasformarsi in una temibile bestia armata con un revolver gigante, a cui è possibile accedere grazie ad una cerniera sulla schiena. Da quel momento, i giorni di quiete di Kagaya smetteranno di esistere.

La serie è marchiata "seinen", ovvero destinata ad un pubblico maturo, in maniera simile a Vinland Saga o L'Attacco dei Giganti. Il manga conta attualmente 7 Volumi disponibili, con un ottavo in uscita il prossimo 6 aprile. Visto che ogni tankobon contiene circa 5/6 capitoli, ci sentiamo abbastanza sicuri nell'affermare che la prima stagione sarà composta da un solo cour (12 episodi).

PINE JAM ha mostrato i muscoli nel nuovo trailer visibile in cima all'articolo, sfoggiando una cura nelle animazioni decisamente sopra la media. Per informazioni su cast e staff potete dare un'occhiata alla news dedicata al primo trailer di Gleipnir, ma vi anticipiamo che a ricoprire i ruoli chiave saranno niente meno che Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado in Demon Slayer, Ken Kaneki in Tokyo Ghoul) e Nao Toyama (Bunny Girl Senpai, Radiant, 7 Seeds).

L'anime debutta il 5 aprile 2020 in Giappone, stesso giorno in cui arriveranno le nuove stagioni di Kingdom e Tsugumomo.