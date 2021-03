L'inquietante Nobara Kugisaki dell'ultimo episodio di Jujutsu Kaisen in un cosplay

Negli ultimi giorni si è conclusa la prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen. Lo studio MAPPA ha portato su schermo i personaggi ideati da Gege Akutami per il suo manga e quasi tutti sono riusciti a brillare. Ci sono alcuni individui che sono riusciti a risaltare più di altri, e tra questi c'è la protagonista femminile Nobara Kugisaki.

Forte e con carattere, Nobara Kugisaki si discosta dalle normali spalle femminili dei manga shonen. Invece di stereotipizzarsi sui classici canoni, decide di diventare un personaggio importante di Jujutsu Kaisen mostrando continuamente le proprie abilità. In particolare con l'episodio 24 i fan di Nobara Kugisaki si sono entusiasmati per la performance della loro beniamina.

L'abbiamo vista in azione contro Eso e Kechizu nell'ultimo episodio dell'anime dove ha dato ancora una volta prova di forza, sangue freddo e carattere spietato. La cosplayer cinese Rei ha deciso di dedicare alcune foto a questo personaggio ritraendolo proprio nelle pose dell'ultimo episodio. In basso si possono quindi vedere le varie foto del cosplay di Nobara Kugisaki da Jujutsu Kaisen, con tanto di marchi per il veleno di Eso e sguardo omicida e folle.

