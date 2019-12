Insistenti voci di corridoio confermano l'arrivo di Dr.Stone 2

Dr.Stone non ha avuto vita facile, soprattutto dopo le scarse vendite dell'home video e il mancato salto in avanti dei ricavi del manga. Pertanto, le speranze di vedere un seguito non erano poi così scontate, eppure Shuiesha pare aver già predisposto la produzione del sequel della trasposizione televisiva del manga di Boichi e Riichiro Inagaki.

Lo scorso numero di Weekly Shonen Jump ha informato i lettori che la prossima uscita della rivista conterrà un importante annuncio in merito a Dr.Stone. Il portale A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) ha scovato, tramite l'account ufficiale cinese, che la seconda stagione dell'anime è attualmente in produzione.

Nonostante le vendite non hanno soddisfatto le aspettative, è strettamente probabile che il potentissimo successo riscosso dallo streaming -in quanto uno dei titoli più visti sul colosso statunitense Crunchyroll- abbia influenzato positivamente il richiamo di un seguito. Non solo, poiché Dr.Stone è anche uno degli anime più popolari tra i siti streaming nipponici, presente nella stragrande dei portali del Sol Levante.

Ad ogni modo, in attesa di ricevere la conferma nel prossimo numero di Jump, vi invitiamo a prendere con precauzione queste voci di corridoio. Ma è innegabile che le speranze di vedere ancora una volta sul piccolo schermo le bizzarre avventure scientifiche di Senku siano ora più concrete che mai. E voi, invece, non vedete l'ora di continuare a seguire l'anime in Dr.Stone 2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.