Insomniacs After School in italiano: l'annuncio di Yamato Video per l'anime sugli insonni

Dopo tanti manga di minor impatto, la mangaka Makoto Ojiro fa centro grazie a Insomniacs After School, un fumetto dedicato a due protagonisti insonni, i giovani liceali Ganta Nakami e Isaki Magari che, per due motivi completamente differenti, non riescono a dormire la notte. Il loro incontro nell'osservatorio darà il via alla loro nuova vita.

Il successo del manga ha portato alla produzione dell'anime di Insomniacs After School, partito durante la stagione primaverile in Giappone. I primi episodi hanno mostrato il rapporto che si viene a creare tra i due insonni, nel tentativo di tenersi occupati durante la notte e cercare di superare il loro problema. Questi eventi però non erano disponibili in italiano dato che nessun distributore si era occupato del titolo. Problema risolto, grazie all'annuncio di Yamato Video.

La pagina ufficiale dell'azienda ha annunciato che Insomniacs After School sarà disponibile in streaming in italiano su Anime Generation. Il debutto è previsto per lunedì 8 maggio sul canale tematico di Amazon Prime Video, col primo episodio sottotitolato. Da lì in poi, la cadenza sarà settimanale. Quindi, anche se con una piccola discrepanza rispetto alla trasmissione giapponese, sarà finalmente possibile assistere alla storia di uno degli slice of life con impronta romantica più interessanti di questa stagione degli anime.

Intanto, il manga di Insomniacs After School è disponibile anche in Italia da diversi mesi grazie a J-POP che ha pubblicato già tre volumi, con il quarto in arrivo a metà maggio 2023, aggiungendo anche un'edizione variant per il primo volume.