Insomniacs After School: nuovo trailer per l'anime slice of life sull'insonnia

Ci sono tanti manga scritti da Makoto Ojiro, ma nessuno è riuscito ad avere la stessa popolarità di Insomniacs After School, conosciuto in patria con il nome di Kimi wa Houkago Insomnia. Stavolta, la storia è andata a segno, dato che il pubblico l'ha premiata sempre di più, tanto da permettere un adattamento animato.

Dopo un PV per promuovere il volume 8 del manga, erano già iniziate a circolare voci su un futuro adattamento dell'opera. E infatti è servito poco per vedere l'annuncio ufficiale dell'anime di Insomniacs After School. Il manga, edito in Italia da J-POP con il primo volume in pubblicazione a fine gennaio, narra la storia di due studenti che, per motivi diversi, sono affetti da insonnia. E così il loro legame diventerà sempre più stretto, basandosi su avventure notturne e un rapporto con le stelle che soltanto loro possono vivere.

L'anime di Insomniacs After School si mostra in un nuovo trailer della durata di oltre un minuto. Il sito ufficiale ha rivelato il video in questione, disponibile in alto, insieme ad altri membri del cast principale e dello staff che sta producendo la serie. I doppiatori principali sono i seguenti:

Gen Sato nel ruolo del protagonista Ganta;

Konomi Tamura nel ruolo della coprotagonista Isaki;

Haruka Tomatsu nel ruolo della senpai Yui Shiromaru;

Seiichiro Yamashita nel ruolo di Tao Ukegawa, amico di Ganta;

Lynn nel ruolo di Motoko Kanikawa, compagna di classe dei due protagonisti;

Natsumi Fujiwara nel ruolo della sportiva Kanami Anamizu;

Sumire Morohoshi nel ruolo di Mina Nono, l'artista del gruppo;

Mamiko Noto nel ruolo della professoressa Usako Kurashiki;

Sho Karino nel ruolo del teppista Rui Haida.

E così il trailer di Insomniacs After School illustra ufficialmente tutti questi personaggi per la prima volta, completando il cast principale. Oltre al trailer, è disponibile anche una locandina di Insomniacs After School nuova di zecca visibile in basso, con i due protagonisti che, di notte, si parlano tramite la radio al cellulare. Pronti per una tenera storia slice of life con sfumature romantiche?