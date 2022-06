Insomniacs After School: trailer e dettagli per l'anime in uscita nel 2023

Negli ultimi giorni, LIDEN FILMS sta sorprendendo il pubblico con diversi nuovi annunci. Dopo aver annunciato il debutto anime di Call of the Night, lo studio d’animazione dietro Tokyo Revengers presenta anche Insomniacs After School.

Attraverso un primo filmato pubblicato sul canale YouTube di Anime PONY CANYON, LIDEN FILMS svela l’adattamento anime del manga di Makoto Ojiro. Il teaser, presenta il voice cast principale dell’anime, lo staff d’eccezione e una generica finestra di rilascio: Insomniacs After School debutterà nel corso del 2023. LIDEN FILMS sta per lanciare anche My Master Has no Tail.

I due protagonisti principali, Ganta e Isaki, verranno rispettivamente doppiati da Gen Sato e Konomi Tamura. Yuki Ikeda, che ha già lavorato a Science Fell in Love, So I Tried to Prove It e The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of The Gods, dirigerà la serie e supervisionerà le sceneggiature. Yuki Fukuda di Plunderer è responsabile del character design, mentre Yuki Hayashi di Haikyuu!! e My Hero Academia sta componendo la colonna sonora.

Insomniacs After School racconta la storia di due compagni di scuola che di notte non riescono a prendere sonno, Ganta e Isaki. Entrambi sono costantemente preoccupati da questa loro mancanza di sonno, ma dopo un incontro casuale nell’osservatorio della scuola, ora trasformato in un magazzino, i due cominciano a condividere reciprocamente i loro segreti. Tra Ganta e Isaki si sviluppa una particolare connessione. La serie manga di Ojiro è stata lanciata sulla rivista Big Comic Spirits di Shogakukan nel maggio del 2019 e nel 2022 il successo di Insomniacs After School ha ispirato un live action. E voi, seguirete questa serie all'uscita?