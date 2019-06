Insuperabili X-Men, i creatori vogliono realizzare un sequel della serie

Il team che ha realizzato X-Men: The Animated Serie, che da noi è stato localizzato come Insuperabili X-Men, sarebbe tornato al lavoro per realizzare un nuovo progetto sotto l'egida di Disney. Stando a quanto dice Larry Houston, che faceva parte del progetto originale, l'obiettivo è quello di continuare la serie originale.

Durata per un totale di 76 episodi, divisi in cinque diverse stagioni, X-Men: The Animated Serie è stato uno dei primi cartoni animati a occuparsi della narrazione in serie. Tra l'altro originariamente prodotta da Saban Entertainment per conto della Marvel, rappresentò un esperimento di successo, che lanciò poi il format anche in altre declinazioni, sempre inerenti i supereroi. In Italia la serie venne mandata in onda sulle reti Mediaset, riscuotendo un ottimo riscontro e il suo possibile ritorno, adesso, potrebbe seguire quel filone vincente di anni fa.



«L'obiettivo è quello di continuare esattamente da dove ci eravamo fermati nel 1992. L'unica cosa che vorremmo fare più di ogni altra è continuare da dove avevamo lasciato» ha detto Larry Houston, stando al rapporto pubblicato da Borys Kit. Non resta quindi che aspettare e attendere che l'uscita di Dark Phoenix al cinema si esaurisca, per lasciare spazio a qualcos'altro a tema X-Men.