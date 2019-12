Si intensificano le voci per l'anime di Chainsaw Man, un doppiatore parteciperà all'evento

I fan vorrebbero vedere un anime di Chainsaw Man, nuova opera di Weekly Shonen Jump che sta crescendo da un anno a questa parte. L'opera di Tatsuki Fujimoto si è guadagnata uno spazio sulla popolare rivista nonostante abbia contenuti estremamente brutali e diversi dai soliti canoni shonen.

Questa brutalità potrebbe non impedirgli di ricevere un anime, uno dei riconoscimenti più elevati per un mangaka che può vedere la sua opera distribuita a un pubblico più vasto. Chainsaw Man sarà presente alla Jump Festa con un panel di 45 minuti completamente dedicato e già vedere il nome della giovane serie sul palinsesto ha fatto gioire i fan. Le voci di un OAV o di una serie animata si sono intensificate però in seguito a un tweet della giornata di ieri.

Junichi Suwabe, famoso doppiatore giapponese che ha dato tra gli altri dato la voce a Shota Aizawa di My Hero Academia, Vergo di ONE PIECE e Leone Abbacchio di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, ha comunicato che sarà presente all'evento di Chainsaw Man. Egli sarà accompagnato da Shihei Lin, editor di Weekly Shonen Jump che segue il manga di Fujimoto.

In seguito alla rivelazione, l'attenzione dei fan verso la Jump Festa è quindi schizzata alle stelle dato che diventano sempre più concrete le possibilità di vedere Chainsaw Man in forma animata. Vi piacerebbe se il doppiatore di Abbacchio desse la voce a un personaggio come Denji, oppure c'è un altro ruolo per cui sarebbe più adatto?