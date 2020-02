Quali sono le intenzioni del Corpo di Ricerca verso Eren? Lo dice l'ultimo capitolo

Si sa da un po' di tempo: il manga de L'Attacco dei Giganti si è ormai avviato verso le battute finali che sembrerebbero tormentare molto anche lo stesso autore, Hajime Isayama. Con la guerra tra la nazione di Marley e il popolo di sangue Eldiano entrato nel vivo dello scontro, gli eventi sul finale hanno però cambiato un po' le carte in tavola.

Eren ha ottenuto il potere del Gigante Progenitore e per tale motivo le cose si sono fatte più caotiche che mai, sia per Marley quanto per il Corpo di Ricerca. Infatti, il piano del giovane di spazzare via dalla faccia della terra tutte le persone, innocenti o colpevoli, che non hanno sangue Eldiano dalle vene, ha diviso lo stesso popolo discendente di Ymir. Perché da un lato ci sono quelli che vedono il nuovo status di Eren di buon grado, felici finalmente di trovare vendetta per tutti gli abusi subiti dalla nazione di Marley, ma dall'altro lato c'è il Corpo di Ricerca e i suoi amici in particolare, che lo vorrebbero fermare, o per lo meno farlo ragionare. Non mandano giù l'idea che tutti devono essere uccisi senza far distinzione tra colpevoli e innocenti.

Eppure, allo stato attuale delle cose, Eren è ciò che c'è di più vicino a un dio. Nessuno ha davvero la possibilità né la capacità di poterlo battere o fermare. E con i protagonisti che sono tutti dislocati in parti diverse del mondo (Levi e Hanji nella periferia di Marley; Connie, Armin e Mikasa tornati a casa), nell'ultimo capitolo il Corpo di Ricerca è concorde del fatto che, in qualche modo, Eren dev'essere fermato. Come fare, ancora non ci è dato saperlo, perciò non ci resta che attendere e ammirare come il maestro Isayama decida di far concludere la sua opera magna.

Cosa ne pensi di questo capitolo finale e dagli ultimi risvolti di trama? Sei dalla parte del Corpo di Ricerca e credi che Eren sia diventato il villain della situazione o sei della sua parte e di coloro che vogliono vendicarsi ed estirpare dalla radice il marciume del mondo? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.