Inter VS Manchester City diventa l'episodio 1 de L'Attacco dei Giganti: il video geniale

Anime e manga sono sempre più influenti nel panorama occidentale grazie a una forte radicalizzazione durante gli anni '90 e 2000 nei palinsesti televisivi di Mediaset, Rai, MTV e non solo. Un effetto oggi ancora più amplificato, dato che questi prodotti sono ovunque e vengono utilizzati in ogni modo, come successo oggi con L'Attacco dei Giganti.

Oggi 10 giugno 2023 è in programma la finale di UEFA Champions League che vede di nuovo una squadra italiana tra le contenenti dopo oltre un lustro. Dopo aver battuto Porto, Benfica e Milan nella fase a eliminazione diretta, l'Inter deve giocarsi la coppa dalle grandi orecchie con il Manchester City. Una partita attesissima dalla tifoseria nerazzurra ma anche dal resto d'Italia, con le pagine a tema che si stanno preparando per l'occasione. Calciatori Brutti, una delle più famose, ha preparato un video dove Lautaro Martinez e gli altri giocatori dell'Inter diventano personaggi de L'Attacco dei Giganti, pronti a confrontarsi con il gigante dell'attacco Haaland, l'attaccante più prolifico di questa stagione.

Il video è stato davvero ben realizzato, riprendendo anche parte del doppiaggio italiano e sovrapponendo alcune scene di vari episodi, ovviamente ridisegnando gli umani nelle mura con la maglietta dell'Inter e facendoli somigliare ai vari calciatori. Riuscirà a dare una spinta e a portare un risultato positivo all'italiana in Inter VS Manchester City? Non è la prima volta che L'Attacco dei Giganti viene adoperato in questi modi. Lo scorso anno, fu fatta una fusione tra la trasformazione in gigante e un giocatore del Napoli. Invece, molto spesso altrove viene utilizzato nelle coreografie il protagonista di Dragon Ball.