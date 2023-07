Inter x Blue Lock, la partnership è ufficiale: tante novità, tra cui una divisa speciale

Blue Lock è il fenomeno del momento, leader della classifica delle serie manga più vendute degli ultimi mesi e uno tra gli anime più seguiti e apprezzati di queste stagioni. Il successo della serie spokon scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura si ripercuote anche nel mondo reale e sul calcio giocato.

Il manga di Blue Lock ha festeggiato il suo 5° anniversario da pochissimo, ma la popolarità della serie è più recente. La serie ha raggiunto l'apice della fama nella primavera del 2022, quando ha fatto il suo debutto l'adattamento animato prodotto dallo studio d'animazione 8-Bit.

Che Isagi, Bachira, Rin, Nagi e gli altri stessero cominciando a diventare un punto di riferimento in grado di ispirare anche i giovani talenti, come in passato era successo con Captain Tsubasa, lo si era già capito. Ai Mondiali 2022 la nazionale del Giappone aveva indossato una divisa disegnata dall'autore di Blue Lock.

Più recentemente invece, in occasione della tournée estiva nipponica, l'Inter aveva pubblicato una locandina a tema Blue Lock. Questa particolare partnership avrà un seguito ufficiale e non resterà una tantum.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Football Club Internazionale Milano ha dato il via a una collaborazione con Blue Lock. Questa partnership unirà i due club in un percorso di crescita che porterà a numerose novità e che permetterà all'Inter di espandere la propria fan-base sul territorio giapponese. In occasione del prossimo incontro del "Japan Tour 2023" arriverà una nuova card match che questa volta esalterà il kit trasferta del club milanese. In attesa della locandina, il centrocampista italiano Nicolò Barella ha avuto la possibilità di incontrare gli autori di Blue Lock, i quali daranno vita ad altri contenuti originali nel corso della stagione 2023/24. I tifosi neroazzuri potranno anche indossare una casacca da gioco ufficiale Inter x Blue Lock che verrà presto lanciata sul mercato.