Un'intera famiglia si lancia nel mondo cosplay con l'Akatsuki di Naruto: Shippuden

Durante le varie fiere dedicate ad anime e manga che si tengono in tutto il mondo non capita di rado che certi cosplayer si incontrino e diano vita a scene di gruppo, oppure che si organizzino anticipatamente per portare cosplay dello stesso universo. È accaduta una cosa simile con Naruto: Shippuden con un gruppo particolare.

Nelld_it_cosplay ha deciso di portare tutta la sua famiglia nel mondo dei cosplay. Per l'occasione, ha scelto come soggetto il noto gruppo apparso in Naruto: Shippuden, ovvero quello dell'Akatsuki. L'allegra famigliola si è presentata alla convention con ben cinque personaggi dell'organizzazione criminale. Nella foto in calce possiamo vedere, da sinistra a destra, Pain, Kisame Hoshigaki, Itachi Uchiha, Hidan e Tobi con la prima maschera. La particolarità del cosplay ha attratto numerosi fan che hanno apprezzato la rappresentazione familiare.

Naruto è un manga di Masashi Kishimoto, pubblicato tra il 1999 e il 2014 su Weekly Shonen Jump. Dall'opera sono stati tratti due anime: il primo Naruto, che adatta fino ai contenuti del volume 27, e il secondo Naruto: Shippuden, che adatta i volumi dal 28 in poi. Il brand ha poi visto diverse prosecuzioni con spin-off come le light novel Retsuden e il sequel Boruto: Naruto Next Generations.